Lauri Pedaja kihlatu Gethel: meie suhe ei ole alati 100% liblikad ja vikerkaared 

„Mul on siin üks asi natukene hingel surumas, mis tahab välja rääkimist, sest kui on miski, mida ma tahan siin platvormil jagada, siis see on ausus ja läbipaistvus,“ alustab naine oma postitust.

Siinkohal Gethel aga rõhutab, et see on okei ja isegi pigem positiivne. „Kuidas muidu oskaksime me kasvada paremateks inimesteks, kui me vahel oma nõrkustel võimust võtta ei laseks? Kui Lauri ei teeks numbrit minu kohatisest isekusest, ei oskaks mina selle probleemiga tegeleda ning tema vaid koguks endasse pahameelt, mida minu käitumine tekitab. Ja vastupidi. Nii seisaksime me nii ise kui ka paarina ühe koha peal.“



Naise silmis on suhte üks vägevamaid osi just võimalus üheskoos kasvada. Võimalus teineteise teravaid nurki lihvida. „Ilma oleks ilmselt päris igav. Või tegelikult kindlalt oleks, sest ma tean omast käest, kuidas suu kinni hoidmine võib suhte hoopiski murda,“ märgib ta ja lisab, et on mõlemad Lauriga väga temperamentsed, sarvelised, keevalised ja niisama tugeva iseloomuga tegelased. „Aga me oleme täiesti veendunud, et oleme enda kōrvale selle oma inimese leidnud, mistõttu me hea meelega peame neid võitlusi. Seega ei tauni mina lahkhelisid, vaid proovin neid näha imeliste õppetundidena, millest paremate inimestena välja tulla. Võltsi lillelise suhte asemel soovin teile hoopis tervendavaid kraaklemisi!“