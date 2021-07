Arengud Britney Spearsi isa eestkoste alt vabanemises: kohus lubas lauljal ise omale advokaadi valida 

Britney on varem öelnud, et on tahtnud omale ise advokaati valida, kuid isa eestkoste all olles on see olnud võimatu. Samuti ei teadnud ta, et võib ise taotleda eeskoste lõpetamist. Kriitikute sõnul on see kivi Inghami kapsaaeda - tema pidanuks oma kuulsat klienti sellisest võimalusest teavitama.