GALERII | ÕL CANNES'IS | Esilinastus Ungari film „The Story Of My Wife“: punavaibal säras teiste hulgas Sharon Stone 

„The Story Of My Wife“ on Ildikó Enyedi kirjutatud ja lavastatud rahvusvaheliselt valminud romantiline draamafilm, mis põhineb Milán Füsti 1942. aasta samanimelisel romaanil. Selles mängivad Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Sergio Rubini ja Jasmine Trinca.