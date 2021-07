Eurovisioni võõrustajaks pürgib lausa 17 Itaalia linna 

Selleks, et Eurovision enda juurde meelitada, peavad olema täidetud mõned väga olulised tingimused, et üritus sujuks mugavalt nii osalejatele kui ka külastajatele. Näiteks peab rahvusvaheline lennujaam asuma linnast maksimaalselt pooleteise tunni kaugusel, võõrustajalinnas peab võistluspaigale lähedal olema saadaval vähemalt 2000 hotellituba ja loomulikult võimekas infrastruktuur, et suurüritust korraldada.

Ka võistluspaik peab olema sobiv - võistlus peetakse alati siseruumis ja seal peab olema õhukonditsioneer. Võistluspaik peab mahutama vähemalt 8000-10 000 inimest, samuti on vaja piisavalt suurt ruumi, et ära mahutada kogu produktsioonimeeskond ja tehnika.

Üks kõige olulisemaid tingimusi on see, et võistluspaik peab Eurovisioni korraldusmeeskonna käsutuses olema väga pikka aega - juba kuus nädalat enne Eurovisioni algust, kaheks nädalaks võistlusperioodil ning ka nädal pärast finaali, et kõik kola kokku pakkida.