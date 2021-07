GALERII | ÕL CANNES'IS | Kuldse Palmioksa võib endale haarata Iraani draama: film kirjeldab elu vanglamüüride taga 

Iraani film „A Hero“ on filmitegija Asghar Farhadi kirjutatud ja lavastatud. Peaosades mängivad Amir Jadidi ja Mohsen Tanabandeh. „A Hero“ räägib Rahimist, kes on võla tõttu vanglas, mida ta ei suutnud tagasi maksta. Kahepäevase puhkuse ajal üritab ta oma võlausaldajat veenda, et ta võtaks osa kaebuse maksmise kaebuse tagasi, kuid asjad ei lähe plaanipäraselt. Ühtlasi võistleb film peaauhinna ehk Kuldse Peaoksa nimel.



Bulgaaria draama „Women Do Cry“ režissöörid on Vesela Kazakova ja Mina Mileva. See räägib naisi täis perekonnast, kes elab ühiskonnas, kus sugu pole tuttav sõna.