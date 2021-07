Südamlik taaskohtumine! 35 aastat isa otsinud Eva: ootasin alati, et ta tuleb 

„Otsisin teda palju aastaid. Igal aastal sõitsin Eestisse. Kui ema veel elus oli, käisin teda Eestis otsimas. Ta pidevalt korrutas, et miks mulle seda vaja,“ räägib Eva, et ema sõnul ei otsinud isa teda kordagi. „Aga veri… on ju midagi sellist, et sees midagi kutsub. Lapsepõlves ootasin alati, et millal ta tuleb. Ma ei tea miks, aga alati ootasin, et ta tuleb.“