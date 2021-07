Robert Linna oma bändi hinnakirjast: muusikas ei ole me nõus allahindlusi tegema  

Lexsoul Dancemachine Foto: Robin Roots

„Hetkeseisuga on terve suvi igasuguseid projekte, esinemisi, festivale ja eraüritusi täis. Ja me naudime seda!“ räägib Robert Linna Kroonikale, et sel suvel on neil bändiga Lexsoul Dancemachine käed-jalad tööd täis.