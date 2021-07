Epp Kärsin: näole mõjub kõige paremini suuseks! 

Epp Kärsinilt uuritakse hommikuprogrammis, mida teha mehega, kes naisele kuuma ilmaga ligi tikub. „Kas nad konditsioneerist ei ole kuulnud midagi? Või mingu pimedasse aia nurka või sauna. Leidku lahendus! Mina arvan, et see on otsitud vabandus ja naine lihtsalt ei taha seksida,“ vastab Epp.

„Suuseksi koolitus on selline, kus on tund aega teooriat ja tund praktikat. Õpetan kondoomi kasutamist. Vahest juhtub niimoodi, et kui ma neid dildosid suures osas ära pesen peale koolitust, siis mõnel on kondoom niimoodi peale pandud, et munad on ka sees,“ ütleb Epp naerdes.