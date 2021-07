Keili Sükijainen jagas uue saate kohta vihjeid: igaüks teist saab selle valmimisel kaasa aidata 

„Uus saade algab sügisel, see on eetris iga nädal ja igaüks teist saab selle valmimisel moel või teisel kaasata aidata,“ sõnab Keili. Rohkem infot saab augustis.

Keili Sükijainen ütles Õhtulehele, et on väga elevil, et saa sügisest täiskohaga ekraanile naasta ning teha parimat televisiooni. „Ma tahan olla pidevalt arengus ja liikuda edasi tehes maailma parimaid saateid. Kui Jüri Pihel mulle helistas ning esimesi mõtteid vahetasime, sain üsna pea aru, et meie ühine samm Kanal 2-s on see, mida ma salamisi ka ootasin ning milleks nüüd valmis olen,“ rääkis ta.

„Tunnen, et mind väga oodatakse ja hoitakse uues Kanal 2 teleperes ning loodan, et meil tuleb pikk ja tugev armastus,“ ütles Keili, et tegemist pole pelgalt projektipõhise tööga, kuid sisu osas peab veel salapäraseks jääma.