GALERII | ÕL CANNES'IS | Kuldse palmioksa nimel läheb võistlema vene ulmedraama: film triivib fantaasia ja reaalsuse vahel 

Maailmakuulsal festivalil tutvustati Venemaa filmi „Petrov s Flu“, mis on režissöör Kirill Serebrennikovi ulmedraama. See räägib päevast koomiksikunstniku ja tema perekonna elus Nõukogude aegsel Venemaal. Gripi käes kannatav Petrov triivib fantaasiast ja reaalsusest sisse ja välja.

„Blue Bayou“ on Ameerika draamafilm, mille on kirjutanud ja režissöör Justin Chon. Selles mängivad Chon, Alicia Vikander, Mark O'Brien, Linh Dan Pham ja Emory Cohen. Peategelaseks on Korea päritolu mees, kes on sündinud ja kasvanud Louisianas. Mees näeb palju vaeva, et oma perele elu luua, aga peab silmitsi seisma oma mineviku varjudega, kui avastab, et teda võidakse riigist välja saata.

Ameerika dokumentaal „JFK Revisited: Through the Looking Glass“ käsitleb John F. Kennedy mõrvast. Filmi režissöör on Oliver Stone. Dokumentaal põhineb 1992. aasta ilukirjanduslikul raamatul „Destiny Betrayed: JFK, Cuba, and the Garrison Case“, mille on kirjutanud James DiEugenion ning mis sisaldab juhtumi kohta salajane salastatud teavet.

„The French Dispatch“ on Ameerika komöödia-draamafilm, mille on kirjutanud, lavastanud ja produtseerinud Wes Anderson loost, mille ta kavandas koos Roman Coppola, Hugo Guinnessi ja Jason Schwartzmaniga. Film äratab ellu lugude kogumiku Ameerika ajakirja viimasest numbrist, mis ilmus väljamõeldud 20. sajandi Prantsusmaa linnas. Selles mängivad Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray ja Owen Wilson.

Prantsusmaa film „Bac Nord“ jutustab politseibrigaadist, kes töötavad Marseille'i ohtlikes põhjaosades, kus kuritegevuse tase on kõrgem kui mujal Prantsusmaal.

„Tromperie“ ehk „Deception“ on prantsuse draamafilm, mille režissöör on Arnaud Desplechin ning stenaristid Desplechini ja Julie Peyri. See põhineb Philip Rothi samanimelisel romaanil. Selles mängivad Léa Seydoux, Denis Podalydès, Emmanuelle Devos, Anouk Grinberg ja Rebecca Marder.

Prantsuse film „The Heroics“ räägib Michelist, kes on justkui igavene laps ja unistab ainult mootorratastest ning hängib oma vanima poja Leo ja tema sõpradega. 50aastaselt peab ta hakkama saama lapsega, mille ta äsja sai oma eksnaisega ja püüab samu vigu mitte korrata, püüdes samal ajal olla hea poiss.