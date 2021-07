REKANAISE ARGIPÄEV: üks naine saja mehe seas tekitab nii palju elevust 

„Ma pole meeste poolt näinud suhtumist, et „mingi naine meie maailma küll ei trügi“, pigem vastupidi – kui naine on seltskonnas, siis mehed on viisakamad ja peavad end teistmoodi üleval,“ räägib 32aastane Liisa Paldo, kes leidis enda jaoks võlu bussi- ja veoautosõidus.