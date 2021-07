KOOSTÖÖ LÄKS VETT VEDAMA! Marimell: peakokk keeldus meid vastu võtmast! Restoran Lucca omanik: panime esikohale kliendid, kes maksid täishinna 

Tundub, et blogija Mari-Leen Albersi ja Lucca omanik Gerli Rosenfeld-Aaviku suusad on omavahel totaalselt risti läinud. „See näitab, et sa pole pädev kööki vedama, kui ei ole suutnud seda tööle panna,“ pahandab pereblogija. „Mul on kahju, et meie koka professionaalsus kajastus Marimelli blogis nagu oskamatus kööki organiseerida,“ ütleb Rosenfeld-Aavik.