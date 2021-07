VIDEO | OOTAMATU HAIRÜNNAK! „Jackassi“ trikimees oleks peaaegu käest ilma jäänud 

„Jackassi“ staar Steve-O märkis, et Sean viidi küll kiiresti haiglasse, kuid tema käsi näeb pärast keerukat opertasiooni õudne välja.

Vaatamata sellele, et algaja trikimees võinuks käest ilma jääda, viskas ta juhtunu üle nalja: „Ma olin haide elutoas ja parasjagu oli õhtusöögi aeg.“

Tema kogenud kolleeg Chris Pontius nentis aga, et trikk võinuks veelgi traagilisemalt lõppeda. „Ta oleks surnud, kui päästjad poleks nii kiiresti tema juurde sukeldunud. See on meeldetuletuseks meile kõigile – teeme ikka väga rajusid asju!“