Musimaniakk Ron Nõmm Brigitte Susanne Hundist: ei taha temast enam midagi kuulda! Brigitte: meie vahel on kõik hästi

Ron Nõmm Brigitte Susanne Hundist: ei taha temast enam midagi kuulda! Brigitte: meie vahel on kõik hästi

2019. aasta skandaalseim lahkuminek toimus pärast seda, kui sarisuudlejaks tituleeritud Ron Nõmm pettis oma toonast elukaaslast Brigitte Susanne Hunti ja musitas klubis teist naist. Kui siiani sai paar hästi läbi, siis nüüd tundub, et nende vahelt on must kass läbi jooksnud.