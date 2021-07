Musimaniakk Ron Nõmm Brigitte Susanne Hundist: ei taha temast enam midagi kuulda! 

„Kuna ma olen avaliku elu tegelane, siis ma olen kahjuks sunnitud jagama sellist asja. Ma palun vaid ühte: ärge minuga sellest teemast ise rääkima tulge, sest ma tõesti ei taha sellest kõikidega rääkida. Ma liigun eluga edasi ja ma olen iga kell pigem üksi, kui lasen endaga niimoodi käituda. Petmise ja vägivallaga on minu jaoks see, et isegi, kui see juhtub korra, on see täiesti piisav, et selg sirgu lüüa ja lahkuda,“ kommenteeris ta teemat sotsiaalmeedias. Oma Instagram story’des jagas Brigitte kõnealuseid videoid ka ise.

Paar päeva hiljem kirjutas Brigitte, et nad on Roniga asjad sirgeks rääkinud. „Ma annan talle andeks selle, mis juhtus. Palun ärge soovige või kirjutage tema kohta mitte midagi halba, sest ta ei ole halb inimene ja ta ei vääri ühe väga purjus peaga tembu eest sellist avalikku vihkamist. Ron annab omapoolse selgituse peagi meedias, kus ta selgitab tagamaid. Ta on imeline inimene, kelle kõrval mul olid suurepärased 1,3 aastat. Me otsustasime ühiselt jääda lahku ja liikuda edasi, sest me oleme nii erinevad inimesed. Mul on kahju, et see kõik peab olema avalik, aga ma südamest soovin Ronile parimat ja me jääme temaga alati sõpradeks. I will always have his back,“ teatas Brigitte.