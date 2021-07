Maarja Kivi-Meriste Vanilla Ninjast lahkumisest: mul oli kõigest siiber 

„Kui sa kiirelt kuulsaks saad, siis selle negatiivne pool on see, et kui kõik tuleb liiga ruttu ja sa liiga noor oled, siis sa ei suuda seda küpselt analüüsida, vastu võtta või aru saada,“ lisab laulja, et nii tekivad konfliktid ja üsna ruttu saab kõrini.

Paljud arvavad, et lapsesaamine oli suur põhjus, miks Maarja Vanilla Ninja kooseisust lahkus. „Vastupidi, see oli tegelikult mu bändikaaslastele suur šokk, et ma ütlesin, et ma ei taha enam. Ega siis lapsed ei pane inimese karjääri elu sees pidama. Mina arvan, et me oleme vähemalt sellest keskajast möödas,“ selgitab ta.