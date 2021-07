USA-S EI JÄÄ MISKI SALADUSEKS! Janne Saar rohelise kaardi taotlemisest: ametnik teadis isegi Nexusest! 

„Tunne on väga hea! Pingelangus oli suur, kui rohelise kaardi kätte sain,“ õhkab Janne. „Abiellusin ameeriklasega ja pärast seda alustasimegi mulle rohelise kaardi taotlemist. Kuigi saan siin nüüd töötada ja elada, kulub kuni viis aastat, et ma ka Ameerika Ühendriikide passi saaksin,“ räägib lauljatar, et USA kodakondsuse saamist venitab pikemaks ka koroonaviiruse levik.