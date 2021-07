VIDEO | ÕL CANNES'IS | Riina Sildos „Kupee nr 6“ esilinastusest: rahvas aplodeeris 15 minutit järjest! 

Sildose sõnul võeti film esilinastusel väga hästi vastu. „Reaktsioon saalis oli täiesti uskumatult ja enneolematult soe. Esimesest momendist, kui me filmimeeskonnaga saali astusime, inimesed plaksutasid, huilgasid ja rõõmustasid. Juho (režissöör Juho Kuosmanen – toim.) filmid on ju Cannes’is tuntud – tema esimene lühifilm „The Painting Sellers“ võitis 2010. aastal siin auhinna, järgmine film võitis auhinna aga kõrvalprogrammis,“ räägib Sildos. „Need inimesed, kes filme ja autorikino hästi tunnevad, ootasid juba pikalt tema järgmist filmi,“ ütleb Sildos, et eeldused heaks vastuvõtuks olid olemas.