VARSTI HELISEVAD PULMAKELLAD! Laulja Olly Murs plaanib seksikast kallimast ausa naise teha 

Olly Murs rääkis väljaandele The Sun, et Amelia on just see inimene, kellega ta soovib oma ülejäänud elu veeta. „Kui ta minust just kuidagi lahti ei saa,“ naljatles mees. „Teadsin kohe, et just tema on see õige,“ lisas Murs. Ka Amelia sõnul ei näe ta ennast kellegi teise kõrval.