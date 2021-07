Cannes'il osalema pidanud näitlejanna Lea Seydoux andis positiivse koroonaproovi 

Prantsuse Rivieral toimuv filmifestival käib täiel rinnal ja korraldajad rõhutavad, et neil on nakatumise vältimiseks kasutusel ranged meetmed. Festivali direktor Thierry Fremaux lükkab ümber kõik kuulujutud, mis suursündmuse ümber tiirlevad. „Tegime eile festivalikülastajate seas üle 3000 testi, millest ükski polnud positiivne,“ märkis ta. „Me peame selle välja tooma, näitamaks, et kuulujutud „Cannes'i koldest“ on alusetud.“