„Küünelakk ja juuksevärv on ka eakatekodus teema!“ 

„Meil on juba 1993. aastast oma põllumaa paarikümne vaoga,“ ütleb Viljandimaa Kärstna hooldekodu juhataja Ly Kirt uhkusega hääles. Kuna sealsed elanikud on enamjaolt maainimesed, kes on harjunud juurvilju ja maitsetaimi kasvatama, on neil võimalus selle tööga jätkata ka hooldekodus.