FOTOD | Eesti ja Prantsusmaa kultuuriministrid kohtusid Cannes'is  

„Eesti ja Prantsuse kultuurikoostöö on aktiivne ning Cannes’is toimuvate kohtumiste eesmärk on seda tihendada veelgi“, ütles minister visiidi eel. Cannes’i filmifestivali külastuse esimene päev algaski töölõunaga Prantsuse kultuuriminister Roselyne Bachelot-Narquiniga. Arutati kultuuri rolli üle Prantsusmaal, kus kultuur ja filmivaldkond on ühiskonnas kesksel kohal.

Eesti ja Prantsusmaa kultuurikoostöö laieneb ning filmivaldkonnas areneb ühistöö hästi. Viirusekriisist väljumisel on kultuuri toetamine Prantsusmaal esimesel kohal, et kultuurivaldkond väljuks sellest tervena. Prantsusmaa mitmed toetusemeetmed on Eestiga sarnased. Näiteks on kohanemistoetused, investeeringud uuendusteks, kultuurivaldkonnas väga olulised.