SUHE LÄBI! Malluka kallim võõra naisega seltsimisest: uurin, kas keegi pani mulle midagi joogi sisse. Mariann: see on häiriv

Laupäeval tehti video, milles on näha, kuidas Malluka endine kallim Gert koos võõra neiuga tantsib, kõrva sosistab ja aina lähemale tuleb. Tantsuvideo saadeti Elu24-le ning mees andis portaalile kommentaari. „Jah, see on aus, et ma seltskonnas tantsisin ja vestlesin teise neiuga, aga seal ei olnud absoluutselt ühtegi teist nooti või mõtet,“ tunnistas ta.