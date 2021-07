SUHE LÄBI! Malluka kallim nautis suvepealinnas võõra naise seltsi. Mallukas: see on häiriv

Alles see oli kui eestlased tundsid kaasa Brigitte Susanne Hundile, kui tema tänaseks ekskallim Ron Nõmm lokaalis võõrast naist suudles. Nüüd on peaaegu samaga hakkama saanud Eesti popima blogija Malluka kallim Gert, kes Pärnus peohoos tantsides võõrale naisele ligi liibus. Õnnetuseks jäi see videole.