PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 18. juuli 

Õnnestub kerge vaevaga oma positsiooni parandada. Kui selle nimel tegutsed, võid saada rohkem otsustamisõigust, autoriteetsed isikud on valmis sind toetama.

Tunned, et nii mõnigi asi vajab muutmist ning just sina oled see, kes peab otsustavalt tegutsema ja olukorda parandama. Arengute iseloom sõltub su väärtushinnanguist.