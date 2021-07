PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 14. juuli 

Võid saada huvitavaid sõnumeid inimestelt, kes on mõnda aega su elust eemal olnud, aga keda siiski sisimas oled enda lähiringkonda tagasi oodanud.

On rutiinseid kohustusi, mida tahaksid edasi lükata, aga see pole võimalik. Vaata asja positiivselt ja rahmelda selle nimel, et homme kergem ja lõbusam päev tuleks.