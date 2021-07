Erich Krieger: ma võin välja näha nagu elumees, aga sisemiselt olen uje inimene 

KIIRUST VEEL MAHA EI VÕTA: Mida juubilar Erich Krieger sünnipäevakingiks sooviks? „Mul on absoluutselt kõik olemas. Isegi tervis on olemas ja lisaks võrratu elukaaslane Maria. Kes on minu loomulik osa.“

Juba keskkoolis oli Erichil Kriegeril siht silme ees – temast saab laulja. „Klassiõde ütles ka, et Erich, sul on laulja välimus, sul on sama unised silmad kui Ivo Linnal. Mind see natuke solvas,“ tunnistab muusik. „Pole mul midagi nii unised silmad. See silmavaade võis tulla ujedusest, sest ega ma tollal teab mis enesekindel olnud.“