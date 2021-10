Inglismaa koondise peatreener vallandas uue moetrendi 

The Guardiani teatel on Southgate muutnud trendikaks täpilise lipsu - peatreener on juuni keskpaigast saadik kandnud enamikul matšidel üht ja sama kootud täpilist lipsu. Sellel paistab olevat õnnetoov mõju: ainsal puhul, kui Garethil lipsu kaelas polnud, sai Inglismaa Šotimaa vastu 0:0 viigi. Muidu on kõik matšid võidetud.

The Guardiani andmeil on Southgate'i moekas lips pärit Briti boutique-firmalt Percival. Sealsamas on õmmeldud ka mõned Southgate'i ülikonnad. Percival on 49-naelsterlingise lipsu ristinud juba Gareth Southgate'i õnnelipsuks ning seda saab ette tellida.