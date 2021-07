TORE SEIK: "Mustas Leses" mängib Scarlett Johanssoni nooremat versiooni kuulsa näitlejanna tütar 

Mullu märtsis ilmnes, et Ever on saanud Wendy rolli 1953. aasta kassatüki "Peeter Paan" uues mängufilmiversioonis. "Me oleme sinu üle nii uhked, kullake!" juubeldas Jovovich sotsiaalmeedias. "Ever on tahtnud näidelda viiendast eluaastast peale ning pühendanud oma unistuse saavutamisele palju aega, tähelepanu ja energiat." Nüüdseks on „Peeter Paani“ võtted läbi ning film peaks linale jõudma 2022. aastal.