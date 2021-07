KARM PALJASTUS: Bruce Lee oli salanarkomaan! 

Kirjad, mis Lee kirjutas oma sõbrale ja kolleegile Robert Bakerile, paistavad Femalefirsti andmeil mõista andvat, et Baker varustas Hiina päritolu Hollywoodi tähte 1969. aastast peale mitmesuguste meelemürkidega, sealhulgas kokaiini ja LSD-ga.

Kirbuturult avastatud kirjad on parasjagu Dallase oksjonimajas enampakkumisel. Firma Heritage Auctions on kirjutiste autentsuse tuvastanud. „Need kirjad näitavad, et Bruce Lee varjas plahvatuslikku saladust,“ ütleb oksjonimaja esindaja.