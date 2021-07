PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 11. juuli 

Oled positiivselt meelestatud, see on juba pool võitu. Erilise hoo võivad sisse saada rahaasjad. Ära saada päeva mõnuledes mööda, tegutse selle nimel, et äritegevust laiendada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Mõnes mõttes on head sellised päevad, mil käed-jalad on pidevalt tegemist täis – need hoiavad sind korralikult jalgupidi maa peal. Tuleb süveneda ja asjalik olla.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Meeldiv ja õnnelik aeg. Isegi õnnemängudes võib sind täna edu saata. See muidugi ei tähenda, et võiksid kogu oma varanduse ühele kaardile panna!