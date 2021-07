"SURM PATRIARHAADILE!" Madonna nimetab Britney kohtlemist inimõiguste rikkumiseks 

„Andke sellele naisele tema elu tagasi!“ kõmistab Madonna oma noorema kolleegi Britney Spearsi kaitseks. 39aastane kahe lapse ema on juba 13 aastat olnud oma isa ja ametiisikute eeskoste all, kuid nimetab seda orjastavaks ning palub, et kohus talle normaalse elu võimaldaks.