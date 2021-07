GALERII | ÕL CANNES'IS | Kauaoodatud hetk! Maailmakuulsal filmifestivalil esitleti krimidraamat „Stillwater“: kohale tuli tõeline staaride armee 

„Stillwater“ on Ameerika krimidraama, mille režissöör on Tom McCarthy, stsenaariumit ta kirjutas koos Marcus Hinchey, Thomas Bidegaini ja Noé Debréga. Selles mängivad Matt Damon, Camille Cottin ja Abigail Breslin.

Film räägib Oklahoma osariigi Stillwateri naftatöötaja Bill Bakerist, kes saab teada, et tema võõrdunud tütar Allison on aasta aega Marseille's õppides ebaausalt arreteeritud ja süüdistatakse sõbra ning elukaaslase Lina mõrvas. Mees sõidab teda vanglasse külastama ja avastab, et naine on oma seaduslikud võimalused kaotanud.