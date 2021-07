VAU! Merylin Nau esindab Eestit Miss Global 2021 võistlusel: ma seekord ei kavatse käega lööma minna 

Mis võiks olla aga Merylini trump? „Mul on esiteks lava- ja kaamerakogemust kakskümmend aastat, mis on missi puhul väga oluline, sest sa oled avalik esineja. Lisaks mul on kogemust turunduses ja müügis ning mul on väga hea ärivaist. Missivõistluse organisatsiooni eestvedajana on see jällegi väga oluline,“ arvab Merylin ise.

Lisaks on Merylini arvates unikaalne tema pikkus, 157 sentimeetrit. Ta räägib, kuidas sama pika Austraalia missi osalemine ja top 10 hulka jõudmine Miss Universumil, andis väga paljudele noortele lootust, kes tunnevad ennast survestatuna, kuna peavad sobituma teatud mõõtudesse. „Aasta on 2021 ning vaikselt muudetakse neid nõudeid ja antakse kõigile võimalus. Tähtis on see, mida suudad maailmas korda saata, mitte see, kui pikk oled või milline on kellegi nahavärv. Kedagi ei tohiks sellepärast diskrimineerida ja võimalusi käest võtta,“ tõdeb Merylin.

Nagu eelpool mainitud, on Merylin ka varem missindusega tegelenud. „Ma manifesteerisin endale missivõimaluse. Aasta oli 2012 ning vaatasin televiisorist missivõistlusi ja need tundusid nii ägedad ning teadsin, et soovin ka seal osaleda. Hakkasin otsima erinevaid võistlusi, aga kahjuks ei leidnud mitte midgai, kuhu sobiksin. 2016. aastal tuli mulle pakkumine Facebooki, et kas tahad Miss Grand International võistlusel osaleda ning nipsust võtsin selle vastu,“ meenutab Nau ja lisab, et modellindusega on ta tegelenud lausa üheksa aastat.

Merylini sõnul tuleb varasem kogemus igal juhul kasuks. „Näen kõike, mida saan paremini teha ja millele peaks rõhku panema,“ ütleb ta.

Merylinil on suured plaanid ja ta kavatseb teha kostööd organisatsiooniga, mis võitleb naiste õiguste eest. „Ma tahan, et see tooks kasu võimalikult paljudele naistele ja eriti sooviksin panna rõhku vaimsele tervisele ning unistuste täitumisele. Tahan näidata inimestele, et kõik on võimalik, kui enda mõtted õigesti suunad,“ selgitab ta.

„Kui lähen võistlusele, siis loomulikult lähen sinna mõttega võita. Miss Global platvorm aitab mul kindlasti palju saavutada suuremas pildis ja seda üle maailma,“ sõnab Merylin.