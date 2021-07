Vahur Kersna meenutab intervjuud Helgi Salloga: ta naeris nii, et pisarad voolasid 

„Meenutasime parajasti, kuidas tema tütre Liina Vahtriku isa, kirglik mootorrattaentusiast Uno Heinapuu hakkas 26-aastast kaunitarist estraaditähte moosima romantiliste tsiklisõitudega,“ räägib Vahur. „Ja pidime siis intervjuu tükiks ajaks katkestama, sest keegi metsatuka taga muudkui põristas ja põristas oma mootorrattaga ega lõpetanud! Kui ma lõpuks ütlesin, et ilmselt Uno, kes muu, siis see mõte tundus Helgile sedavõrd naljakas, et ta ei suutnud naermist kuidagi lõpetada. Tähelepanuväärne on aga see, et kui olin selle, minu arust nalja, välja öelnud, siis samal hetkel saabus vaikus!“