Elina Nechayeva ebaõnnestunud abieluettepanekust: tundsin tol hetkel, et pole selliseks sammuks valmis 

Elina on hiljutistes intervjuudes öelnud, et on vallaline, kuid teda on nähtud liikumas ärimees Artur Hundi seltskonnas ja väidetavalt elasid nad isegi koos. „Kui rääkisin intervjuus, et olen vaba ja vallaline, siis järelikult nii oli, ja kui ei lisanud kommentaare suhte kohta, siis järelikult polnud midagi kommenteerida,“ ütleb naine, et Artur on tema hea sõber ja muidugi on nad koos aega veetnud. „Kui mul oleks kellegagi tõsine suhe ja see tuleks välja, ei hakkaks ma arvatavasti vastuväiteid esitama.“