„KUPEE NR 6“ KÕIGE RAJUM VÕTTEPÄEV: lumemöllus ei näinud keegi, mida üles võetakse 

„Aga meil oli kahe peaosatäitjaga eelviimane võttepäev just mererannas, mille steadicam'i (seadeldis, mis kinnitatakse kaamera külge, mille abil saab kaameramees kaamerat liigutada nii, et ei tekiks üleliigseid raputusi ega liigutusi – toim) operaator pidi üles võtma. Ükski terve mõistusega steadicam'imees poleks sellise ilmaga isegi kaamerat tööle pannud, ent meil polnud võtteid kuskile lükata, sest paari päeva pärast pidime sõitma Olenegorskisse. Siinkohal sai selgeks, mis ühest režissöörist teeb suure kunstniku ja mis ühtlasi iseloomustab Juho Kuosmaneni,“ märgib Ralf. „Kuosmanen teab, mida ta tahab jutustada, kasutades just neid vahendeid, mida elu ise kätte mängib. Ta ei jäänud kinni stsenaariumisse, kus tegelased rahulikult rannas jalutavad, vaid andis neile vabad käed, lubades teha ükskõik mida,“ iseloomustab Ralf soome tipprežissööri käekirja.