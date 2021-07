Igor Mang ennustab, kes saab Eesti presidendiks: „Riigi valitseja tähekaart on saatus kogu rahvale!" 

UUS RIIGIPEA? „Mina ütlen, et Põlluaas sobib presidendiks kõige paremini. Ta kohe rõõmustaks, kui temast president saab,“ ütleb Igor Mang. Henn Põlluaas on rotiaasta Veevalaja. Foto: Tiina Kõrtsini

Tähetark Igor Mangi kinnitusel soosib taevakaart sel aastal õhumärke. Tarmo Soomere on Kaalud ja Henn Põlluaas Veevalaja, lisaks on mõlemal horoskoobis muidki häid aspekte – seega on neil presidendiks kandideerimisel tähetoetus olemas. Kaljukitsest Kersti Kaljulaidil on seekord raskem tippu ronida.