GALERII | ÕL CANNES’IS | Kuldse Palmioksa nimel asuvad võistlema kaks emotsionaalset draamat: mõlemas filmis seistakse silmitsi surmaga 

„Everything Went Fine“ on prantsuse draamafilm, mis valmis režissöör François Ozoni poolt. See põhineb Emmanuèle Bernheimi romaanil „Everything Went Well“. Selles mängivad Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Hanna Schygulla, Éric Caravaca ja Grégory Gadebois.