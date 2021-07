Britney ema ja eestkostja paluvad, et tal lubataks ise advokaat valida 

Ingham ütles oma avalduses, et taandub oma rollist niipea, kui kohus määrab Spearsile uue advokaadi. Kuid 39aastase lauljanna ametlik eestkostja Jodi Montgomery toetab staari soovi valida advokaat ise, vahendab People. Montgomery nägemuse kohaselt võiks kohus määrata kolmanda osapoole, kes aitaks 39aastasel lauljannal advokaatide vahel valikut teha. Montgomery toonitab: Britney ei taha, et sellele eelneks tema vaimsete võimete järjekordne hindamine.

Ka Britney ema Lynne Spears toetab CNNi teatel tütre soovi valida endale meelepärane advokaat. Lynne tegi 1. juulil Los Angelese kohtule avalduse, milles toonitas, et Britney on hoopis teises seisus kui 2008. aastal, mil ta psüühilise kokkuvarisemise järel oma isa Jamie eestkoste alla määrati. „Eestkostealune on praegu ja juba mitu aastat olnud suuteline enda eest hoolitsema ning on õigupoolest selle eeskoste all teeninud ülemaailmse kuulsusena sõna otseses mõttes sadu miljoneid dollareid,“ märgitakse palvekirjas.