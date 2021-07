Naine pani oma lastele nimeks Metallica, Slayer ja Pantera! 

Farrier kinnitab, et on laste sünnitunnistusi näinud ning nood kannavad tõesti hevibändide nime. Dokumentalistil tekkinud küll väike kahtlus, kui ta sai teada, et ühe lapse teine eesnimi on Metallica albumi järgi „… And Justice For All“. Kuid Uus-Meremaa perekonnaseisuametnik kinnitas, et 2009. aastal oli selline nimi tõepoolest registreeritud.