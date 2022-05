ÕL ARHIIV | RUBIINIPULM | Anne Veski pikaajalisest abielust: lihtne on uksi paugutada ja laiali minna, palju keerulisem on koos olla

Anne räägib, et nad on Bennoga teineteisele tänulikud kõigi koos läbi elatud aastate eest, kus on olnud nii rõõmu, seiklusi kui ka valu. Tema sõnul pole kooselu loomulikult ainult üks lust ja lillepidu, ette tuleb ka teineteise mittemõistmist. „Äikesepilvi, nagu mu mees ütleb, aga need lähevad mööda ja välja tuleb taas päike,“ kirjeldab ta.