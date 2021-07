56aastaselt surnud menuautori viimase raamatu viib lõpule tema poeg 

„Peame Lucinda sõpradele ja lugejatele üle kogu maailma kahetsusega teatama, et Lucinda suri täna hommikul rahulikult, ümbritsetuna oma perest, kes oli talle nii tähtis,“ kirjutasid omaksed 11. juunil. Pere möönis, et enamikule, kes Riley vähidiagnoosist ei teadnud, pidi Riley surmauudis tulema kohutava vapustusena. Omaksed rõhutasid, et Lucinda kirjutas nende nelja aasta jooksul viis romaani.

Nüüd edastas Riley eestindusi avaldanud kirjastus Varrak kirjaniku pere teate seoses „Seitsme õe" sarja viimase osaga „Atlas: Pa Salti lugu". „Veidi enne „Kadunud õe" ilmumist teatas Lucinda, et tulemas on ka „Seitsme õe" sarja kaheksas ehk viimane raamat, milles ta lubas anda vastuse loo keskmes olevale küsimusele: Kes on Pa Salt? Enne surma jõudis Lucinda lisaks looga seotud üksikasjalikele märkmetele kirjutada ka mitu olulist lõiku. Ta väljendas selgelt soovi, et kui peaks juhtuma halvim, tuleks tema vanimal pojal Harryl sari lõpetada. Täna võime kinnitada, et „Atlas: Pa Salt'i lugu" ilmub üle kogu maailma 2023. aasta kevadel, ning selle kaasautor on Harry Whittaker.