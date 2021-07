Silver Laasi abikaasa Anni annetas rinnapiima: „Selgus, et ma olen lausa superdoonor!“ 

„Enneaegsetel beebidel on kõige enam probleeme just soolestikuga, mistõttu olin tõeliselt rahul, et esimene asi, mis tema pisikesse soolestikku jõudis, oli rinnapiim. Mis siis, et kellegi teise oma,“ räägib Anni.

Naine kirjeldab lapse sünnile järgnenud tunnet, et ta keha oli teda alt vedanud. Anni kartis, et tema piim pole enneaegse sünni tõttu piisavalt kvaliteetne ja emapiimadoonoriks ta ei kõlba. „Kui ma oma muret õdedele ja arstidele kurtsin, siis selgus aga ootamatult, et olukord on hoopis vastupidine – tänu sellele, et olen enneaegse lapse ema, on minu rinnapiim veel eriti väärtuslik. Et ma olen lausa superdoonor!“