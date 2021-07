Lahkus USA režissöör ja näitleja Robert Downey seenior 

The Suni teatel suri juunis 85. sünnipäeva tähistanud Downey seenior oma New Yorgi kodus une pealt. Ta oli juba üle viie aasta põdenud Parkinsoni tõbe.

„Puhka rahus, Bob D. Sr 1936-2021,“ kirjutas Downey juunior (56) sotsiaalmeedias. „Isa oli tõeliselt isepäine kineast ning jäi [oma haiguses] märkimisväärselt optimistlikuks. Mu kasuema rehkenduste järgi olid nad õnnelikult abielus veidi enam kui kaks tuhat aastat. Rosemary Rogers-Downey, sa oled pühak ning me oleme mõtteis ja palvetes sinuga.“

Downey seenior oli New York Posti teatel ennekõike tuntud rollidest filmides „Boogie Nights“ ja „Magnoolia“. Režissöörina oli ta saavutanud 1960ndail tuntuse selliste linateostega nagu „Balls Bluff“ (1961), „Babo 73“ (1964), „Chafed Elbows“ (1966), „No More Excuses“ (1968) ja „Putney Swope“ (1969), kuid 1970. aastail karjäär soikus ning Downey seenior langes meelemürkide küüsi. „Kümme aastat ööpäev ringi kokaiini,“ rääkis ta 2001. aastal The Postile. „Sain sellest jagu alles 81. aastal, kui mu kadunud naine mulle ultimaatumi esitas. Tegin sellele ametlikult lõpu oma poja ees.“