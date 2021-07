Punane vaip maha ja maskid eest! 74. Cannes'i festival avati teisipäeval prantslase Leos Caraxi „Annette'iga“, mis pidanuks esilinastuma juba mullu. „Festivalil osalejad on olnud kümme päeva Prantsusmaal karantiinis, ajakirjanikud on kandnud ettevaatusabinõusid. See kõik on väga liigutav. Kinomaailm tuleb uuesti kokku,“ ütles festivali kunstiline juht Thierry Fremaux festivalipalees, mis mullu oli tegutsenud haiglana ja selle aasta algul vaktsineerimiskeskusena.