Peeter Rebase film keelati Venemaal ära: asjalood on palju hullemad, kui oleksin arvanud 

„Legendaarse Castro kinosaali kohad olid lubatud mahus ette välja müüdud. Film esilinastus 800 vaatajale, kes aplodeerisid selle lõppedes kaks minutit. Meid kutsuti lavale, aga me ei saanud sõnagi rääkida, sest publik lihtsalt aplodeeris ja aplodeeris,“ räägib Peeter Kroonikale, kuidas tema film San Franciscos toimunud Frameline'i filmifestivalil vastu võeti.

„Venemaal on asjalood ikka palju hullemad, kui oleksin arvanud, seevastu fännide tagasiside on olnud väga positiivne,“ jutustab mees, et meie idanaabrid keelasid selle filmi ära.