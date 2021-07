PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 8. juuli  

Saturni ja Veenuse vastasseisu mõjul võid olla veidike uje ja eemale hoidev. Kui kellessegi armunud oled, on väga keeruline temaga vabalt ja sundimatult suhelda.

Palju õnne, Vähk! Algamas on kiiretempoline aastaring. Kui oled ettevõtlik ja oma tegevust naudid, kujuneb see meeldivaks ja harmooniliseks. Kui oled ise lahke ja naeratav, tõmbad ligi inimesi, kes on pidevalt abivalmilt su kõrval. Kunagine armastatu võib mingil viisil sinu ellu naasta.