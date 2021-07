GALERII | ÕL CANNES'IS | „Val“ viib ajarännakule Hollywoodi näitleja Val Kilmeri lapsepõlve ja karjääri radadele: film paljastab mehe äärmusteni elatud elu 

Üle 40 aasta on Val Kilmer, üks Hollywoodi elurõõmsamaid ja valesti mõistetud näitlejaid, omaenda elu ning karjääri dokumenteerinud. Ta on kogunud tuhandeid tunde kaadreid, alates lapsepõlves koos vendadega tehtud kodustest filmidest, kuni ajani, mis on veedetud menukates filmides nagu „Top Gun“, „The Doors“, „Tombstone“ ja „Batman Forever“.