Prestiižne filmiajakiri: "Tenet" on Eesti jaoks suurepärane reklaam  

Ajakirjanik Scott Roxborough nimetab „Tenetit“ lausa Imaxi ekraani suuruseks reklaamitahvliks, mis Eestit üle maailma produtsentidele reklaamib. „Ja selle mõju on juba tunda.“ Ta seletab, et osa „Tenetist“ filmiti 2019. aasta suvel Tallinnas ja selle ümbruses ning Linnahalli stseenide võtteil osales 3000 kohalikku. Linnavõimud lubasid mitmeks nädalaks sulgeda Laagna tee, „et Nolan saaks tagaajamisstseenis täiega nolanit panna“. „Kuid otsustavaks sai siiski Eesti maksusoodustus,“ täpsustab Roxborough.

Hollywood Reporteri teatel käis „Tenetit“ tänu sellele vaatamas ligi viiendik eestlasi, kuid Nolani kassatükk meelitab teisigi kineaste Eestisse. Väljaanne märgib, et hiljuti on Eestis filmitud Ameerika õudukat „Kill The Child“, Briti ajaloolist põnevikku „Burial“ ja Taani draamat „Erna läheb sõtta“. Viimase võtted toimusid Tartus, mis võimaldas lisaks Eesti 30-protsendile rahatagastusele kasutada ka Tartu Filmifondi 10-20% suurust tagastust. Sõltumatutele või madala eelarvega filmidele võib see olla oluline pluss. Kuid Hollywood Reporter lisab: Eesti, kus tehti filme juba enne esimest ilmasõda, kuid mis Nõukogude ajal sai filmideks raha vaid Moskvast, loodab olla midagi enamat kui soodne produktsioonimaa - eesmärk on üles ehitada omaenda filmitööstus, ja selle poole sammutaks jõudsalt.